Zelenskiy'den küstah sözler! GKRY'nin AB dönem başkanlığında Kıbrıs'taki Türk varlığını hedef aldı: Bu ilk skandalı değil!
Ukrayna'da bile meşruiyeti sorgulanan Zelenskiy, GKRY'deki AB Dönem Başkanlığı töreninde Kıbrıs Adası'ndaki Türk varlığını ve KKTC'yi hedefe koydu. Zelenskiy daha önce de Yunanistan Parlamentosu'nda Mora ve Girit'te binlerce Türk'ü vahşice katleden Filiki Eterya örgütünü övmüştü. Yunanlılar Zelenskiy'i ayakta alkışlamıştı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçmesi dolayısıyla güney Lefkoşa'da tören düzenledi.
Törenden Kıbrıs Adası'ndaki Türk varlığını hedef alan skandal söylemler yükseldi.
Rusya ile devam eden savaşa ilişkin söz alan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyoruz. Lütfen siz de bizim, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyun." dedi.
KIBRIS'TAKİ TÜRK VARLIĞINI HEDEF ALDI
Kendi ülkesinde bile meşruiyeti sorgulanır hale gelen Zelenskiy'nin KKTC'yi hedef alan bu çıkışının altında ise "şemsiye arayışı" yatıyor.
ABD'den umduğu desteği bulamayan Ukrayna lideri, Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'ni kullanmak istiyor. Dönem başkanlığını devralan GKRY'ye yaranmak için Kıbrıs'taki Türk varlığını hedefe koyduğu değerlendiriliyor.
BU İLK SKANDALI DEĞİL!
Öte yandan bu Zelenskiy'nin ilk skandalı değil...
Komedyenden devşirme devlet başkanı, daha önce de Yunanistan Parlamentosu'nda Mora ve Girit'te binlerce Türk'ü vahşice katleden Filiki Eterya örgütünü övüp Osmanlı İmparatorluğu'nu hedef almıştı. Zelenskiy’den skandal açıklamalar
"Yunanistan ve Ukrayna arasında da bir Filiki Eterya kurulabilir. Hem Ukrayna'yı hem de Helenizm'i kurtarmak için savaşabilir" diyen Zelenskiy'i Yunan Parlamentosu ayakta alkışlamıştı.