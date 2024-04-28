Küfür cinayeti

Tüyler ürperten olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Z.T. ile 45 yaşındaki F.K. beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada K. T.'ye küfretti. Küfrün ardından kadın, sevgilisini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri K.'yi hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T. tutuklandı. Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler. Birebir görmedim dükkandaydım çıkamadım" dedi.

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