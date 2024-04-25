Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 45 dakika 10 kişi oynayan Fırtına, Karagümrük’ü 3-2 yendi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Karagümrük'ü konuk etti. Müthiş maç A Spor'da nefes kesti. 15'te Trabzonspor ilk etkili atağında golü buldu. Fountas'ın uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 22. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Rohden'in pasında ceza alanı içinde Mendes, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. 2.

GOLÜN ASİSTİ MENDY'DEN

41. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mendy'in ceza alanı içine pasında Denswil, gelişine bir vuruşla topu kaleci Sirigu'nun solundan filelerle buluşturdu: 2-1. 45'te Enis Destan, topsuz alanda Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası VAR uyarısyla direkt kırmızı kart görerek atıldı.

78'DE OYUNA GİRDİ 80'DE YAZDI

49. dakikada Edin Visca'nın içeri çevirdiği topa Fountas çok sert vurdu: 3-1. 80'de Paoletti sonucu belirledi: 3-2. Bordo-Mavililer, taraftarı önünde kritik bir galibiyet alarak 8 Mayıs'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi başardı.