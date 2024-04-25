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'Yıldız'lı aşk

Yaz aylarında Şükrü Özyıldız’la evleneceği konuşulan fenomen Sibil Çetinkaya, gönüllere girdi. Çetinkaya, giymediği bütün kıyafetleri çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla bağışladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
’Yıldız’lı aşk

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Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün İstinye'deydi. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile doludizgin bir aşk yaşayan ünlü isim, muhabirlere poz verdiği sırada gelen sorulara ise sessiz kaldı. Son dönemde sevgilisiyle katıldığı davetlerle gündeme gelen Özyıldız, "Evlilik yakın mı?" sorusuna ise gülümsemekle yetindi. İddialara göre çiftin ailesi de tanıştı. Mutlu bir birliktelikleri olan ve evlilik yoluna giren ikilinin yaza sürpriz bir nikah yapacağı da dedikodular arasında. Öte yandan Instagram'da 650 bine yakın takipçisiyle geniş bir kitleye sahip olan ve güzelliğiyle herkesi mest eden Sibil Çetinkaya, gönülleri de fethetti. Kıyafeti ve tarzıyla birçok kadına ilham olan Çetinkaya, giymediği yüzlerce kıyafetini yardıma ihtiyacı olan çocukları okutmak için bağışladığı söyledi. Kullanılmayan eşyaları, sivil toplum kuruluşları için 'bağışa' dönüştüren bir sosyal girişim sitesiyle çalışan Çetinkaya, kıyafetlerin olduğu bir paylaşım yaparak "Bu kıyafetler satılıyor ve elde edilen gelir hiçbir kar gütmeden direkt çocuklara gidiyor" ifadelerini kullandı.

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