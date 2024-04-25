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Ada'da büyük skandal

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Ada’da büyük skandal

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Ada büyük bir skandalla çalkalanıyor. The Sun'da yer alan habere göre; aynı takımda oynayan iki futbolcu da 19 yaşında ve oyunculardan birinin saldırı ve tecavüze yardım-yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı, diğer oyuncunun ise ertesi gün tecavüz şüphesiyle sorgulandığı belirtildi. Genç oyuncuların kefaletle şu an için serbest kaldığı ancak soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Polisler bir tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutukladı. 19 yaşındaki bir erkek, saldırı ve tecavüze yardım-yataklık şüphesiyle tutuklandı. Diğer erkek tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Her ikisi de kefaletle serbest bırakıldı" dedi. Bir başka kaynak ise polisin kulübe geldiğini ve iki oyuncudan biriyle stadyumdaki özel bir odada görüştüğünü söyledi.

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