Hem ’melek’ hem umut oldu

Yürekleri yakan kaza, bir hafta önce Yalova-Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkisinde yaşandı. Yalova'dan Bursa yönüne giden Ziya Ö. (20) idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden R.A. (58) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ziya Ö, tedavisinin ardından hastaneden çıktı. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş'ın ise 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

3 AYRI ŞEHİRDE YAŞAYACAK

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi olan genç kızın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek'in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı. Melek'in Yalova'da gerçekleştirilen operasyonla alınan kalbi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi'ne, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne organ nakli için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.