Fırtına’nın yıldızına İtalya Ligi’nden talip çıktı

Trabzonspor'a istenen katkıyı veremeyen Nicolas Pepe için Juventus'un devreye girdiği iddia edildi. Çizme basını, tecrübeli oyuncu için sürpriz gelişmeler olabileceğini duyurdu.



SEZON SONU PLANI

Kariyerinde 80 milyon Euro'luk transferiyle dünyanın en pahalı Afrikalı futbolcusu olmayı başaran Pepe'nin Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Pepe'yi uzun süredir takip ettiği ve sezon sonunda transferinin düşünüldüğü belirtildi. Pepe bu sezon toplamda 15 maçta 4 gol, 2 de asist üretti.

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