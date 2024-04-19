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Cari açık hedefimizin ötesinde daralıyor

ABD’de bulunan Bakan Şimşek, Türkiye’nin politika önceliklerini anlattı, OVP’nin ‘güçlü ve güvenilir’ bir çerçeveye sahip olduğunu söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Cari açık hedefimizin ötesinde daralıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ana ticaret ortaklarının büyüme beklentilerindeki iyileşmenin dış talebi destekleyeceğini belirten Şimşek, "Cari açık program hedeflerimizin ötesinde daralıyor" dedi.

'ENFLASYON DÜŞECEK'
Bakan Şimşek, aylık enflasyonun yavaşladığını ve yıllık enflasyonun ise bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını kaydetti. Şimşek, "Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefimiz. Bunun işaretlerini aydan aya görüyoruz, ancak yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında göreceğiz. 2026'ya kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ve o zamana kadar oldukça kapsamlı reformları uygulamaya koyacağız" diye konuştu. Şimşek, yatırımcılarla çok sayıda toplantı yaptıklarını belirterek, "Programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, artık sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor" dedi. Şimşek, kamu maliyesi alanında Merkez Bankası'nı destekleme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

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