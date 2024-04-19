Bir paket daha geldi

Terör örgütü DHKP/C'nin kritik bir isimlerinden Fehmi Oral Meşe, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Gıyabında 3 ayrı suçtan toplam 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Meşe'nin yurt dışından Türkiye'ye giriş için hazırlık yaptığı anlaşıldı. Ekipler, İsviçre'den havalanan ve İstanbul Havalimanı'na gelen Meşe'yi uçakta gözaltına aldı. Hainin, 2016'da güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Oğuz Meşe adlı teröristin ağabeyi olduğu açıklandı.