Evde bakıma 2.8 milyar TL bütçe

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemli buluyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2.8 milyar liraya yükselttik" ifadelerini kullandı. Geçen yıl Ulusal Vefa Programı'na 1.6 milyar lira kaynak aktardıklarını hatırlatan Göktaş, "Ağustos 2022'de ulusal program haline getirdiğimiz Ulusal Vefa Programı'ndan şimdiye kadar yaklaşık 128 bin vatandaşımız yararlandı" dedi.

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