Başkan Erdoğan yerel seçim sonuçlarına ilişkin net konuştu!

Bu seçimlerin ilk göze çarpanı, katılımın az olması... Nedenlerini analiz ediyoruz. Her zamankinden daha fazla çalışacağız. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar var.



Biz milletimizin mesajlarının gereğini yapacağız. Kendi bünyemizde değişimi gerçekleştireceğiz. Şunu herkes bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmeyecek. Buradan da muhalefete ekmek çıkmaz...

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu:

Yerel seçim sonuçlarına bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar olduğunu görüyoruz. Genel seçim havasıyla ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar var. Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diye ikili yapı ihdas etmeye çalışıyor.



Bu tarz söylemler DEM'lendikleri ittifak ortaklarına diyet borcu hamlesi değilse, ham bir hayalden ibarettir. 81 ilimizde tek bir ittifak vardır. O da Cumhurbaşkanı ve Kabinesi'dir. Milletin sandıktan verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız, objektif olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Milletimiz bizden cesur özeleştiri yapmamızı istedi.



Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken, gereğini yapacağız. bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz. Büyük bir davanın temsilcileri olduğumuzun şuuruyla önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Biz dikensiz bir gül bahçesinde yürümüyoruz. Bu geldiğimiz noktaya düşe kalka geldik. Baskılar gördük, zulümlere maruz kaldık.



Ancak hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, sabrımızı kaybetmedik, asla ve asla yılgınlığa kapılmadık. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Şunu çok net ifade etmek isterim: Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Bunlar, nereden nasıl geldiğimizi, nereye yürüdüğümüzü anlamamışlar. Bu hareketin kökleri çok derinde ve ufku çok geniş bir hareket olduğunu kavrayamamışlar. Şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir.



HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

Erdoğan, Gazze'de insanlık dışı bir soykırım yapıldığını anlattı. "Bizim hayatımız Filistin'le anlam bulmuştur. "Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur" dedik. Çok açık ve net söylüyorum. Milli Mücadele sırasında Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da odur. Bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da farkındayız. Tek başıma kalsam da Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.