SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Başkan Erdoğan yerel seçim sonuçlarına ilişkin net konuştu!

Başkan Erdoğan, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Muhalefetin sevinç naraları atmasına sert cevap verdi. “Şunu herkes bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Nisan 2024 Güncelleme 18 Nisan 2024, 07:00
Başkan Erdoğan yerel seçim sonuçlarına ilişkin net konuştu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu seçimlerin ilk göze çarpanı, katılımın az olması... Nedenlerini analiz ediyoruz. Her zamankinden daha fazla çalışacağız. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar var.

Biz milletimizin mesajlarının gereğini yapacağız. Kendi bünyemizde değişimi gerçekleştireceğiz. Şunu herkes bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmeyecek. Buradan da muhalefete ekmek çıkmaz...

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu:
Yerel seçim sonuçlarına bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar olduğunu görüyoruz. Genel seçim havasıyla ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar var. Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diye ikili yapı ihdas etmeye çalışıyor.

Bu tarz söylemler DEM'lendikleri ittifak ortaklarına diyet borcu hamlesi değilse, ham bir hayalden ibarettir. 81 ilimizde tek bir ittifak vardır. O da Cumhurbaşkanı ve Kabinesi'dir. Milletin sandıktan verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız, objektif olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Milletimiz bizden cesur özeleştiri yapmamızı istedi.

Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken, gereğini yapacağız. bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz. Büyük bir davanın temsilcileri olduğumuzun şuuruyla önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Biz dikensiz bir gül bahçesinde yürümüyoruz. Bu geldiğimiz noktaya düşe kalka geldik. Baskılar gördük, zulümlere maruz kaldık.

Ancak hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, sabrımızı kaybetmedik, asla ve asla yılgınlığa kapılmadık. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Şunu çok net ifade etmek isterim: Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Bunlar, nereden nasıl geldiğimizi, nereye yürüdüğümüzü anlamamışlar. Bu hareketin kökleri çok derinde ve ufku çok geniş bir hareket olduğunu kavrayamamışlar. Şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir.

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL
Erdoğan, Gazze'de insanlık dışı bir soykırım yapıldığını anlattı. "Bizim hayatımız Filistin'le anlam bulmuştur. "Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur" dedik. Çok açık ve net söylüyorum. Milli Mücadele sırasında Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da odur. Bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da farkındayız. Tek başıma kalsam da Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA