Nejat İşler, söyledikleriyle yine herkesi şaşırttı

Nejat İşler, önceki gün Tophane'de tiyatro çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden İşler, "Olaylı Fenerbahçe- Trabzonspor maçı için neler söylemek ister siniz?'' sorusuna, "Benim artık stada dahi gidesim yok. Küskünlüğüm var Amatördeyken orda işler daha temizdi. Buralar çok karışık. Benim kafam almıyor ve hoşlanmıyorum bu durumlardan... Ben zaten her gün ölümü düşünüyorum. Dünyada öleceğini bilen tek varlık biziz, o yüzden bıraksınlar bu işleri... Unutmak için de çok çalışıyorum. Mutlu da değilim çünkü mutluluk çok uzak bir ülke...'' yine şaşırtan açıklamalar yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN