Kuruluş Osman ekrana kilitledi!

'Kuruluş Osman', önceki gün yayınlanan 154. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,05 reyting, %18,56 izlenme payı AB kategorisinde %4,63 reyting, %13,54 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,06 reyting %15,43 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.



Kuruluş Osman'ın son bölümünde; Bala Hatun'un pusuya düşen Osman Bey'i bulması ve ikilinin tanıştıkları ilk günü yad etmesi bölüme damga vurdu. Boran ve Konur'un kavgasının obada büyük ses getirmesinin ardından Osman Bey, beyleri ve alpları divanda toplayıp kararını açıkladı.

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