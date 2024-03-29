Ivana Sert, bütün yatırımını ayakkabıya yapıyor

Ünlü modacı İvana Sert önceki gün "Aramızda Kalmasın" programında soruları yanıtladı. Tasarımları kadar güzelliği ile de dikkat çeken Sert, "Yüzümde dolgu bile yok" diyerek güzelliğinin sırrını beslenmeden, yaşama pek çok konuyla ilişkilendirdi. Güzel modacı, ''Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Nasıl besleniyorsun nasıl hissediyorsun bunlarda çok önemli' ifadelerini kullandı.

500 ADET AYAKKABISI VAR!

Uzun yıllar moda programlarında jüri üyesi olarak karşımıza çıkan Ivana Sert, "500'ün üzerinde ayakkabım var. Moda programında aynı ayakkabıyı giymek, aynı kıyafeti giymek asla kabul edilmez. Ondan dolayı bütün yatırımlar ayakkabıya" dedi. "Bunca ayakkabıyı nerede muhafaza ediyorsun?' sorusunu yöneltince ise Sert, "3 tane depom var. Orta segment ayakkabılar depoda duruyor" yanıtını verdi. Ayrıca Sert, "İlk kazandığım parayla aldığım ayakkabılarla beraber uyudum. Benim hep ayakkabı tutkum vardı" şeklinde konuştu.