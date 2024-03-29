İsmail Yüksek’in eski hocası TAKVİM’e açıklamalar yaptı

Bu sezon müthiş bir performans sergileyen İsmail Yüksek, Avrupa'nın radarında bulunuyor. Genç oyuncuyu çok yakından tanıyan ve Gölcükspor'dan hocası olan Ömer Faruk Uzuner, TAKVİM'e konuştu.

Milli futbolcunun artık seviye atladığını dile getiren Uzuner, "İsmail'in, Barcelona, Real Madrid, M.City gibi kulüplerden teklif alması halinde ayrılabileceği fikrindeyim. Fenerbahçe'nin onu 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satmaz" ifadesini kullandı. Uzuner, "İsmail'in yatıp kalkıp Jesus'a dua etmesi gerekiyor. Neden? Bursa kötüydü ama Jesus, küme düşen bir takımdan gelen bir oyuncuyu banko oyuncu olarak kullandı" dedi.