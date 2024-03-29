Elektrikli otoda ilk 5’i zorluyoruz! Satış 120 bini bulabilir

Türkiye, bu yılın ilk 2 ayında gerçekleştirdiği 'tam elektrikli' otomobil satışıyla, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesini solladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de Ocak-Şubat döneminde tam elektrikli otomobil satışı 8 bin 255 adede ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 329.5 oranında artış kaydetti. Bu satış rakamıyla Türkiye; İtalya, İspanya, Avusturya, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkeleri geçerek AB'de 6'ncı sırada konumlandı.

Türkiye'nin önünde yer alan 5 ülke ise 49 bin 953 adetle Almanya, 45 bin 842 satışla Fransa ve 19 bin 380 adetle Belçika, 17 bin 4 adetle Hollanda ve 10 bin 165 adetle İsveç oldu. İtalya'da 7 bin 968, İspanya'da 7 bin 180, Danimarka'da 8 bin 100 ve Finlandiya'da 2 bin 917 adetlik satış gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri, bu yıl Türkiye'de 120 bin elektrikli otomobil satışı öngörüyor.