Carlos Vinicius: Umarım şampiyonluk golü olur

Antalya kampında açıklamalar yapan Carlos Vinicius, Galatasaray'da çok sıcak bir ortamla karşılaştığını söyledi. GS TV'ye konuşan ve hedeflerini anlatan Vinicius, "Taraftarlarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum. Kasımpaşa maçında attığım gol, Mitroglou'nun golüne benzetiliyor.



BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Araştırdım ve o golün takımı şampiyon yapan bir gol olduğunu gördüm. Şampiyonluk takım oyunuyla geliyor elbette ama umarım benim golüm de şampiyonluk golü olur" dedi. Hatayspor maçında mutlaka 3 puan istediklerini belirten Vinicius, "Hocamız Okan Buruk iyi kalpli birisi. Onun önderliğinde bu sezon şampiyon olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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