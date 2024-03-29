Anadolu Efes’ten İspanya zaferi

THY Euroleague'in 32. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'da Baskonia Vitoria-Gasteiz'i bozguna uğrattı. İlk periyotta rakip potaya 32 sayı bırakan Lacivert- Beyazlılar, ikinci çeyrekte hücumda biraz etkisiz olsa da devreye 49-45 üstün girdi. Üçüncü periyotta muhteşem bir savunma yapan ve potasında sadece 8 sayıya izin veren Anadolu Efes, son bölüme 77-53 önde gitti. Final periyodunda tempoyu istediği gibi ayarlayan Efes, maçı 97-76 kazandı. Efes, ligin bitimine iki maç kala 15. galibiyetini aldı ve play-in iddiasını sürdürdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN