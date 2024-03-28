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Özel okulda fahiş ücret: 1 yıl için 1.5 milyon TL isteyen okula veliler isyan etti: Einstein mı yetiştiriyorsunuz?

Özel okullarda yeni rekor geldi. 1 yıl için peşin 967 bin, taksitle 1 milyon 527 bin lira isteyen okul gündeme oturdu. 1 günlük fiyatı 8 bin 500 liraya denk gelen okul için ailelerden yorum yağdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Özel okulda fahiş ücret: 1 yıl için 1.5 milyon TL isteyen okula veliler isyan etti: Einstein mı yetiştiriyorsunuz?

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Özel okulların 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemi devam ederken, kimilerinin fiyatları dudak uçuklatıyor. 1 yıl için 1.5 milyon lirayı aşan fiyat isteyen okul da çıktı.

İstanbul'da bir özel okul 5'inci sınıf için 850 bin lira öğrenim, 81 bin 38 lira öğle yemeği, 36 bin 662 lira sabah ve ikindi yemeği olmak üzere toplam 967 bin 700 lira talep ediliyor. 11 taksit yapılması durumunda ise bu ücret, 1 milyon 527 bin 681 liraya çıkıyor. Aynı okulun lise hazırlık-9'uncu sınıf giriş fiyatı da peşin 950 bin, 11 taksitle 1 milyon 500 bin lira...

2 GÜNLÜK FİYAT 1 ASGARİ ÜCRETE EŞİT
Okul bu tarifesiyle rekor kırarken, fiyatlar sosyal medyada da gündeme oturdu. İşte 1.5 milyon lira tutarındaki yıllık eğitim ücretine ilişkin yapılan ailelerden gelen yorumlardan bazıları:

- Çocuklar en çok 180 gün okula gidiyor. 11 taksitli fiyata göre göre baksak 1 gün bu okulda okumanın bedeli yaklaşık 8 bin 500 lira tutuyor. Yani 2 günlük maliyet neredeyse 1 asgari ücret ediyor.

- O Parayı veren var ki istiyorlar demek.

- Bu eğitim ücreti değil bence. Bizim okulumuzda çocuğunuz zenginlerin çocuklarıyla eğitimini sürdürür demek.

- Oxford mu burası?

- İsteyen bu paraya çocuğunu İsviçre'de bile okutulabilir.

- Çocuğa uçmayı öğretiyorlar herhalde? Ya da direkt CEO yapıyorlar.

- Her yıl verilen bu paralarla çocuk 18 yaşına gelene kadar yatırım yapsan, hayatını kurtaracak birikimi olur.

- Bir sene için bu kadar para vermek akıl işi değil. Sonuçta ne garanti veriyorlar? Einstein mı oluyorlar mezun olunca?

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