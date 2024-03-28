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Kırmızı alarm: Milli Takım'ın 6 gollü Avusturya yenilgisi EURO 2024 öncesi büyük endişe yarattı

Montella’nın geniş kadro yüzünden ideal kadroyu bulmakta çok zorlandığı dikkatleri çekti. Arda ve Kenan Yıldız gibi yetenekli oyuncuların fiziki durumları sıkıntı yaratırken, hiç hesapta olmayan kaleci problemi de can sıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Kırmızı alarm: Milli Takım’ın 6 gollü Avusturya yenilgisi EURO 2024 öncesi büyük endişe yarattı

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EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren Milli Takım'ın üst üste iki özel maçta yenilgi yaşaması can sıktı. Özellikle son oynanan Avusturya karşılaşmasında alınan 6-1'lik mağlubiyet turnuvaya 2 ay kala kırmızı alarm olarak algılandı. İşte Ay-Yıldızlı takımda toplam 180 dakikada ortaya çıkan çıkan problemler:

- KADRO ÇOK GENİŞ... İDEAL 11'İ BULAMADIK
29 kişilik geniş kadro belirleyen teknik direktör Montella iki hazırlık maçında ilk 11'de tam 20 futbolcu kullandı. İdeal 11 konusunda kafası karışık olan İtalyan hocanın aşırıya kaçan denemeleri Milli Takım'a sahada olumsuz yansıdı.

- YETENEK VAR... AMA FİZİKTEN KALIYORUZ!
Tarihinin en yetenekli kadrolarından birisine sahip olan Milli Takım'da fizik sorunu ciddi şekilde ortaya çıktı. Özellikle takımlarında az süre alan Arda ve Kenan Yıldız gibi yıldız isimlerin büyük sıkıntılar yaşaması herkesin dikkatini çekti.

- OYUN İSTİKRARI YOK
Milli Takım'ın en büyük sorunlarından birisi de oyun istikrarı oldu. Montella'nın çok sayıda futbolcuya şans vermesi, oynama alışkanlığı kazanmamızı zorlaştırdı. Birçok futbolcu ilk defa bir arada oynadı. Yaşanan uyum problemi açık şekilde gün yüzüne çıktı.

- 1 NUMARADA SIKINTI
Normalde kimsenin aklında olmayan kaleci sorunu turnuvaya 2.5 ay kala can sıkmaya başladı. Mert Günok'un geçen sezonki seviyesinde olmaması, Uğurcan'ın büyük düşüş yaşaması ve Altay'ın forma giyememesi şampiyona öncesinde Montella'nın kafasını kurcalıyor.

OTORİTELER NE DİYOR
Kararı sadece hoca vermeli
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir. Montella'nın elinde çok iyi bir jenarasyon var. Bu jenarasyondan da ideal bir 11 ve iyi bir de oyun çıkar. Bu günden Montella'nın gönderilmesine yönelik yapılan tartışmalara katılmıyorum. Turnuva'ya kadar 2 hazırlık maçı daha var. Bence bu maçlara kadar Montella'nın ne oynayacağına ve bu oyunu kimlerle oynayacağına karar vermesi gerekir. Ama sadece Montella'nın.! Eğer siz bir teknik adamı rahat bırakmaz, oyuncu tercihlerinde de ayrıma yol açarsanız buradan sağlıklı bir yapı çıkmaz. Ne demek istediğimi futbol kamuoyu anlamıştır. Gemiyi yakmaktansa o geminin limana sağlam bir şekilde yanaştırılması gerekiyor. Ulaş Özdemir

KAOSTAN ETKİLENMİŞLER
Sonuç çok kötüydü. Bu kadrodan beklenmeyecek bir mağlubiyetti. Ancak elimizde çok iyi bir jenarasyon var son 20 yılın en iyisi. Oyunda zaman zaman çok iyiydi özellikle ilk yarıda. Basit, bireysel hatalar çok fazla oldu. Ben bu kadronun Euro 2024'te çok başarılı olacağını düşünüyorum. Fakat hem Montella'nın hem de oyuncuların hafta içi yaşanan kaostan etkilendiklerini düşünüyorum. Çoğu isim dışarıda da oynasa sorunlar oyuncuları etkilemiş. Evren Turhan

BU YENİLGİ NAZARLIK OLSUN
Hazırlık maçlarına bu tür skorlar yakışmıyor. Teknik kadro ve oyuncular bunun önleminin alabilir miydi evet ama ben bunu bir nazarlık olarak görüyorum. Büyük resme baktığınızda Euro 2024'e gittik. Takımımız başarılı. O yüzden zarar verici eleştiriler yapmaktan çok hızlı şekilde kaçınmak gerekiyor. Mesela Montella'nın istifaya davet edilmesi çok yanlıştı. Grup maçlarında iyi mücadele eden bir takım bekliyorum. Turnuvaya kadar da bu skorun unutulur. Oktay Derelioğlu

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