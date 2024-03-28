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Karabük Üniversitesi'ndeki tartışma gündemi salladı! HIV iddiasına inceleme

Karabük Üniversitesi’nde yabancı uyruklu bazı öğrencilerin HIV virüsü taşıdığı iddiası ortaya atıldı. Üniversite yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirirken Göç İdaresi Başkanlığı da soruşturma başlattı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Karabük Üniversitesi’ndeki tartışma gündemi salladı! HIV iddiasına inceleme

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Karabük Üniversitesi'ndeki tartışma gündemi salladı. Yabancı öğrenci sayısındaki artış oldukça konuşuldu. İnşaat mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen listede, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu dikkatlerden kaçmadı. Tartışmanın fitilini ise HPV ve HİV iddiaları yaktı. Üniversitede yaşanan ilişkiler sonrası Türk öğrencilerden bazılarının HPV ve HİV şüphesi taşıdığı da vahim iddialar arasında yer aldı.

SORGULANIYORLAR
Üniversite kaynakları konuyla ilgili açıklama yaptı: Söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024'te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur." İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından dikkat çeken bir adım atıldı. Şehre mobil araç getiren yetkililer, yabancı uyruklu kişilerin sorgulamasını yapmaya başladı.

ARACI ŞİRKETLERİ DEVRE DIŞI BIRAKTIK
Yapılan açıklamaya rağmen şehirde yayılan dedikodular birçok habere konu oldu. Üniversite yetkilileri, "Daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık" dedi.

Karabük, daha önce Gabonlu Dina Ibouanga'nın (17) ölümüyle sarsılmıştı. Karabük Üniversitesi öğrencisi olan Dina'nın cansız bedeni Filyos Çayı'nda bulunmuştu. Ailesi kızlarının cinsel istismara maruz kaldığını ve öldürüldüğünü kaydetmişti.

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