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İsmail Yüksek ile ilgili flaş gelişme: Fener düğmeye bastı

F.Bahçe, yıldız oyuncuya gelen teklifler sonrası maaşını artırma kararı aldı. İsmail Yüksek’in 10 milyon lira olan maaşı 25 milyon liraya çıkacak. Ayrıca yeni sözleşmeye serbest kalma maddesi konacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
İsmail Yüksek ile ilgili flaş gelişme: Fener düğmeye bastı

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren İsmail Yüksek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertli Yönetimin, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yineleyeceği öğrenildi. Fenerbahçe, geçen yılın başında yeni sözleşme imzaladığı oyuncusuyla ikinci kez masaya oturacak. Yönetimin bu kararı almasında, milli yıldıza gelen tekliflerin artması önemli rol oynuyor.

Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in maaşını 10 milyon liradan 25 milyon liraya çıkaracağı bildirildi. Bu arada Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklemek istiyor. Kanarya'nın 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro'ya transfer ettiği İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızını Fransa ve Almanya'dan takımlar takip ediyor. Özellikle Lyon ve Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Bu sezon 42 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 1 gol atarken 5 asist yaptı.

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