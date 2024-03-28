Ev sahipleri dikkat! Süreyi kaçırmayın: Kira beyanında son gün 1 Nisan

Türkiye genelinde 7 milyona yakın kira geliri elde eden mükellef bulunuyor. 2023 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanı ve ilk taksitlerinin ödemesi için son tarih ise 1 Nisan. Gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edildiğini ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Mesken kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin lirayı aşması halinde beyanname verilmesi gerekiyor.

Vergi kesintisine tabi iş yeri kira gelirleri elde edenler ise, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin lirayı aşması halinde beyanname verir. Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde, şahıslardan her birinin sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir" dedi. 2023 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle 1 Nisan tarihine kadar verilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, şu bilgileri verdi:



BEYAN EDİLMEZSE NE OLACAK?

"Kira gelirine ilişkin beyannamenin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde verilmesi mümkün. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır. Sisteme hazirbeyan.gib. gov.tr adresinden ve Dijital Vergi Dairesi'nden giriş yapılabilir. Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksitinin, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumlarında cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5'ine kadar değişebiliyor ve kişi istisna tutarından da yararlanamıyor" diye konuştu.