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2 günde 2 milyar dolar

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
2 günde 2 milyar dolar

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Enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve seçim sonrasına yönelik olumlu beklentiler, dış finansmanda rekor kırılmasını sağladı. Son 2 günde bankalar, Hazine ve şirketlerin yurt dışından temin ettiği finansman 2 milyar dolara ulaştı. Vakıfbank, 350 milyon euro ve 330 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon doların üzerinde Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi.

Söz konusu işlem, Türk bankaları arasında doğrudan fonlama şeklinde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi oldu. Yapı Kredi de 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon euroluk yeni finansman desteği verilecek. Deprem desteklerinin bir parçası olarak Rönesans Gayrimenkul Yatırım'a 30 milyon euroluk kredi sağlayan EBRD; bu hafta ayrıca Fraport TAV Antalya'ya Antalya Havalimanı'na yeni yatırımlar için 50 milyon euro ek finansman sağlayacağını duyurdu. Türk Eximbank ise bir bankalar konsorsiyumundan 140 milyon euro tutarında, 10 yıl vadeli bir kaynak anlaşması imzaladı.

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