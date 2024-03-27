Penaltı... VAR müdahale etmeli

F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçında penaltı beklediği pozisyon... Oosterwolde- Fall pozisyonu için yapılan görüşme:



PAWEL GİL: Bu açıdan baktığımızda ilk temasın ne zaman olduğu, ceza sahasının bir miktar içi, ilk temas yukarıdan çok net. Bu kadar net bir görüntüyle VAR hakeminin devreye girip hakemin serbest vuruşu penaltıya çevirmesini bekleriz. Burada tüm açılardan izleyip teması görmek çok önemli.



H.DALLAS: Bir defa verdiği karar son derece normal. Dışarıda vermesi çok normal. (Hakem) Cihan Aydın'dan ziyade (VAR) Erkan Engin'in doğru temas noktasını bulup doğru şekilde müdahale etmesini beklerdik.



BEN PENALTI OLDUĞUNU HİSSETTİM!

F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçının son dakikalarında kazandığı penaltı pozisyonu günlerce konuşuldu. Dün açıklanan kayıtlarda dikkat çekici ifadeler yer aldı. İşte o diyalgolar:



PAWEL GİL: Tüm açılardan penaltı ile ilgili kesin bir kanıt yok.



HUGH DALLAS: Hangi görüntüde kesin bir elle oynama gördün?



ERKAN ENGİN (VAR): Şu anda izlediğimde elle oynama göremiyorum. Maç anında odadaki hissiyatımda elle oynama gördüm.



HUGH DALLAS: VAR'daki görüntü ile bu görüntü farklı değil. Amaç objektiflik. Sen nasıl elle oynamaya kanaat getirdin Cihancığım.



CİHAN AYDIN (MAÇIN HAKEMİ): Ekrana gittiğimde Erkan abi bana 'Top ele temas ediyor' dedi. Temas noktasında görüntüyü durdurdu. Böyle söyleyince penaltı verdim.

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