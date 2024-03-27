Neşe Erberk'in 2011'de Aydın'da açtığı anaokulunda dayak skandalı yaşandı. Skandal, çocuğun uğradığı şiddeti evde kardeşine uygulamasıyla ortaya çıktı. Oğlunun evde kardeşiyle oyun gereği 'öğretmen' rolü yaparken, kardeşine şiddet uyguladığını gören annesi, bu durumdan şüphelenerek pedagog desteği aldı.

Pedagog, aileye çocuğun okulda şiddet görmüş olabileceğini anlattı. Eski velilerle görüşen ve bazı ailelerin çocuklarını 'şiddet' sebebiyle kreşten aldığını öğrenen anne, oğlunu okuldan aldı. Kamera kayıtlarında Ayça Çimen'in, Asil isimli bir çocuk ile ikizleri ittirdiği, çelme taktığı, saçından çektiği görüldü.

28 KAMERA İZLENDİ

Çocuklarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığının ortaya çıkmasının ardından veliler, görüntülere ilişkin 28 kamera kaydı ile birlikte soluğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde aldı. Öğretmen atıldı. Okula da 2023'te asgari ücretin 10 katı olan 114 bin lira idari para cezası kesildi.

Ceyhan TORLAK