PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Neşe Erberk'in 2011'de Aydın'da açtığı anaokulunda dayak skandalı

1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk’in Aydın’da açtığı anaokulunda öğretmen Ayça Çimen, 4 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. İtti, saçından çekti, çelme taktı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra öğretmen okuldan atıldı. Okul 114 bin lira cezaya çarptırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Neşe Erberk’in 2011’de Aydın’da açtığı anaokulunda dayak skandalı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Neşe Erberk'in 2011'de Aydın'da açtığı anaokulunda dayak skandalı yaşandı. Skandal, çocuğun uğradığı şiddeti evde kardeşine uygulamasıyla ortaya çıktı. Oğlunun evde kardeşiyle oyun gereği 'öğretmen' rolü yaparken, kardeşine şiddet uyguladığını gören annesi, bu durumdan şüphelenerek pedagog desteği aldı.

Pedagog, aileye çocuğun okulda şiddet görmüş olabileceğini anlattı. Eski velilerle görüşen ve bazı ailelerin çocuklarını 'şiddet' sebebiyle kreşten aldığını öğrenen anne, oğlunu okuldan aldı. Kamera kayıtlarında Ayça Çimen'in, Asil isimli bir çocuk ile ikizleri ittirdiği, çelme taktığı, saçından çektiği görüldü.

28 KAMERA İZLENDİ
Çocuklarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığının ortaya çıkmasının ardından veliler, görüntülere ilişkin 28 kamera kaydı ile birlikte soluğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde aldı. Öğretmen atıldı. Okula da 2023'te asgari ücretin 10 katı olan 114 bin lira idari para cezası kesildi.
Ceyhan TORLAK

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD’den destek Soros’tan maaş! Algı tüccarları Teyit Org ve Doğruluk Payı’nın fon miktarı 50 milyonu aştı
Para kulesinin her katında yol arkadaşları var! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç ifade verecek
Vakıf Katılım
Tatsız prova | A Milli Takım, Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu! Montella’dan maç sonrası flaş sözler: İstifa etmeyi...
Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri
Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım...
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Kandil’deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu’na oy dilendi: DEM’e Sermaye İstanbul’da kazançlı çıkarsınız talimatı
Hangi Milli Görüşçü CHP’ye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakan’a ’İstanbul’ çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın
Promosyon rüzgarı özele taşındı: Bankaların uygulaması nasıl? Dul ve yetimler ne kadar alacak? Şubeye gitmek şart mı?
Terör örgütü PKK’dan Belçika’daki Türklere ölüm listeli provokasyon! Ankara harekete geçti: Başkan Erdoğan’dan yaralı gence telefon
1994’ten 2024’e İstanbul’da AK Parti vizyonu! Duygulandıran kısa film... Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Etki ajanlarının ’İsrail ile silah ticareti’ manipülasyonu kısa sürdü! Takvim.com.tr provokatör Metin Cihan’ın dosyasını açtı
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, ’Rantçı Ekrem’e sert vurdu: İstanbul’un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar
Başkan Erdoğan, Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu! ABD’deki kritik görüşmede bir ilk yaşanacak | Masada hangi konular var?
SON DAKİKA