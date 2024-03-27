Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu: Beşiktaş’a gidemezdim

SON olarak Dinamo Kiev'i çalıştıran 78 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Ocak ayında Beşiktaş'tan teklifi aldığını ancak kabul etmediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'ın teklifine hayır dedim. Liderin bu kadar puan gerisindeyken Beşiktaş'a gidemezdim. Kurulan o takımla şampiyonluğu kazanmayı nasıl düşünebilirsiniz ?" ifadelerini kullandı. Luıcescu, 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah beyazlı takımı 100. yılında şampiyon yapmıştı.

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