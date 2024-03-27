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Karşı şeride geçen TIR 6 kişinin ölümüne neden oldu

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Karşı şeride geçen TIR 6 kişinin ölümüne neden oldu

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Hatay Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki TIR, sağanak yağış nedeniyle karşı şeride geçti. Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) can verdi. Sönmez çiftinin diğer kızı Meleksu Sönmez (8) ise yaralandı. TIR sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

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