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İzleyiciyle buluştu!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
İzleyiciyle buluştu!

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"Yaban Çiçekleri"nin önceki gün yayınlanan bölümünde kısaca şunlar yaşandı: Ataman ailesi Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü için bir araya gelir. Fakat bu güzel yemek Kenan'ın otel konusunu açması ve arazilerini satmaları için baskı yapması büyük krize neden olur. Osman Fevzi'nin herkesin gözü önünde Kenan'a attığı tokat büyük sonun başlangıcı olur. Nurten odasına çekilirken kocasının beklemediği sırrını öğrenir. Kocasının ailenin içinden biri ile yasak bir ilişkisi vardır. Karı koca bununla ilgili yüzleşirken silah patlar ve Osman Fevzi vurulur.

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