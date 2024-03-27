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Erden Timur köstebek skandalı ile ilgili konuştu

Sızdırılan görüntülerle ilgili, “FETÖ bağlantılı hesaplardan bir şey yayınlanıyor, kesilip biçiliyor” diyen Erden Timur, “Yıllardır şampiyon olamadıkları için manipülasyonlarla işi bambaşka noktaya götürüyorlar. Korku imparatorluğu çökmeden, zulüm bitmeden bu işi çözemeyiz” şeklinde konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Erden Timur köstebek skandalı ile ilgili konuştu

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G.Saray Başkanvekili Erden Timur, F.Bahçe'ye sert cevap verdi. Timur, "Şampiyon olmak için, yıllardır şampiyon olamadıkları için manipülasyonlarla işi bambaşka noktaya götürüyorlar. Korku imparatorluğu çökmeden, bu zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz" diye konuştu.

Timur, "O bağırsın hakkını savunsun şeklinde devam ettiğimiz müddetçe Türk futbolu geriye gider. İlk bunu söylediğimden bu yana 14 ay geçti. İnsanlar birbirlerine bileniyor. Benim şahsıma onlarca laflar söylendi, hiçbirine dönüp cevap vermedik. Sadece gerginlik artmasın diye. Ben 42 yaşındayım, buradaki yöneticiler benden tecrübeli. Daha fevri olabilecek yaştayım" dedi. Timur, 1 Mart Hakem Toplantısı görüntülerine dair, "O hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Ve kesilip, biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor" dedi.

YERE DÜŞEN İNSANA VURULMAZ
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında açıklama yapan Erden Timur, "Sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken bırakın futbolu, dışarıda bile yere düşmüş insana vurulmaması gerekiyor. Hukukta en önemli şey eşitlik ilkesidir. Vicdanda zaten herkes eşittir" dedi.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLMEZ
Erden Timur, "Ben F.Bahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Tabii kendi iç meseleleri. 'Bize haksızlık yapılıyor' diye bunlar konuşuluyor. Biz de bize daha fazla haksızlık yapıldığını söylüyoruz. Başka takımlar da söylüyor. Madem yabancı hakem Süper Kupa maçını yönetecek, yönetsin. Kimin yöneteceği önemli değil" ifadelerini kullandı.

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