Mücteba Hamaney. Fotoğraf: Takvim

"SALDIRILAR TEKRARLANIRSA İRAN'IN TEPKİSİ BÜYÜK OLACAK"

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı açtığı savaş sonucunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrolüne aldığını ve bölgedeki Amerikan üslerini "imha ettiğini" savunan Hamaney, "Bu tür saldırılar tekrarlanırsa (İran'ın tepkisi) çok daha geniş boyutlara ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamaney ayrıca, İran'ın bölgede desteklediği ve "direniş cephesi" olarak adlandırdığı silahlı grupların duruşuna övgüde bulundu.

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