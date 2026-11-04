Mücteba Hamaney'den ABD'ye seçim sonrası rest: "Saldırılara karşı taviz yok"
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD’deki ara seçimlerin ardından Washington'ın Tahran politikasında herhangi bir yumuşama olmayacağını vurgulayarak, düşmana verilecek en küçük tavizin yeni saldırıları tetikleyeceğini ifade etti. Hamaney, ABD ve İsrail’in olası yeni saldırılarına karşı İran'ın tepkisinin çok daha şiddetli olacağı uyarısında bulundu.
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki ara seçimlerin ardından Washington'ın Tahran politikasında bir yumuşama ihtimali olmadığını vurguladı. Hamaney, Amerikan siyasetindeki iktidar veya parti değişimlerinin ülkesinin "İran karşıtı düşmanca tutumunu" asla dönüştüremeyeceğini belirtti.
HAMANEY'DEN "TAVİZ YOK" AÇIKLAMASI
İran lideri Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğine baskının yıl dönümü olarak anılan "Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" vesilesiyle yazılı açıklama yayımladı.
ABD'nin "İran milletini koşulsuz teslim almayı" hedeflediğini belirten Hamaney, düşmana karşı en küçük bir tavizin bile savaşta hayatını kaybedenlerin ve halkın fedakarlıklarını boşa çıkaracağını savunarak, bunun karşı tarafı yeni taleplerde bulunmaya ve saldırılara girişmeye cesaretlendireceğini belirtti.
"SEÇİM SONUCU ABD'NİN İRAN POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEYECEK"
ABD Başkanı Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde aldığı yenilgiye işaret eden ve bu sonuçların ABD'nin İran'a karşı politikalarına etki etmeyeceğine dikkati çeken Hamaney, Washington'ın davranışlarında bir değişiklik bekleyenlerin "derin yanılgı içinde" olduğunu söyledi.
"SALDIRILAR TEKRARLANIRSA İRAN'IN TEPKİSİ BÜYÜK OLACAK"
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı açtığı savaş sonucunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrolüne aldığını ve bölgedeki Amerikan üslerini "imha ettiğini" savunan Hamaney, "Bu tür saldırılar tekrarlanırsa (İran'ın tepkisi) çok daha geniş boyutlara ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.
Hamaney ayrıca, İran'ın bölgede desteklediği ve "direniş cephesi" olarak adlandırdığı silahlı grupların duruşuna övgüde bulundu.