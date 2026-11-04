KILIFINA UYDURMA OPERASYONU

Raporda, usulsüzlüğün ortaya çıkmasının ardından 17 Temmuz 2025'te Beşiktaş Belediyesi Meclisi tarafından alınan 847 sayılı kararın da durumu kurtarmaya yetmediği belirtildi.

Düzenlenen protokolün tarafların yükümlülüklerini sadece akaryakıt temini ve teslimi ile sınırlı tuttuğu, ortak bir hizmetin yürütülmesine dair herhangi bir düzenleme içermediği kaydedildi.

Sayıştay, ilçe belediyesinin kendi bütçe imkanlarıyla karşılaması gereken giderlerin İBB tarafından üstlenilmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve ortak hizmet protokolü niteliği taşımadığını hükme bağladı.

Kamu İhale Kanunu'nu ihlal eden bu uygulama, belediye bütçelerinin şeffaf ve kanuna uygun yönetilmesi ilkesinin ağır bir şekilde çiğnendiğini gözler önüne serdi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)