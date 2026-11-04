Beşiktaş Belediyesi’nin araçlarını İBB fullemiş: 7 ayda 135 bin litre akaryakıt! Sayıştay müfettişi yakaladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin yasal mevzuatı ve meclis kararlarını yok sayarak Beşiktaş Belediyesi'nin akaryakıt giderlerini kendi bütçesinden karşıladığı ortaya çıktı. İBB’den Beşiktaş Belediyesi’ne herhangi bir sözleşme veya yetkilendirme kararı olmadan 7 ayda 135 bin litre akaryakıt gönderildiği saptandı. Usulsüzlüğü raporlayan Sayıştay denetçileri, skandalın ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş Belediyesi’nin apar topar Meclis kararı aldığını fakat bunun da hukuki geçerliliğinin bulunmadığını vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, yasal mevzuatı ve belediye meclisi kararlarını yok sayarak Beşiktaş Belediyesi'nin akaryakıt giderlerini kendi bütçesinden karşıladığı ortaya çıktı. Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporunda, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda ciddi usulsüzlükler tespit edildi.
MİLLETİN YAKITI CHP'LİLERE AKTI
Sayıştay raporunda, İBB tarafından herhangi bir sözleşme, protokol veya yetkilendirme kararı bulunmaksızın Beşiktaş Belediyesi'nin akaryakıt ihtiyacının karşılandığı vurgulandı.
İBB'nin 7 ay boyunca Beşiktaş Belediyesi'ne 135 bin litre akaryakıt gönderdiği kaydedildi.
Yapılan incelemelerde, İBB'nin 2025 yılı akaryakıt ve seçici katalitik indirgeme sıvısı mal alımı işi kapsamında düzenlenen hakediş ödemelerine, 21 Ocak 2025 ile 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında Beşiktaş Belediyesi'ne gönderilen 127 bin 760 litre motorin ve 8 bin 2 litre benzinin dahil edildiği belirlendi.
MECLİS'İ TAKAN YOK
İrsaliye ve faturaların incelenmesi sonucunda, söz konusu sevkiyatların hiçbir meclis kararı veya ortak hizmet protokolü tesis edilmeden gerçekleştirildiği anlaşıldı.
KILIFINA UYDURMA OPERASYONU
Raporda, usulsüzlüğün ortaya çıkmasının ardından 17 Temmuz 2025'te Beşiktaş Belediyesi Meclisi tarafından alınan 847 sayılı kararın da durumu kurtarmaya yetmediği belirtildi.
Düzenlenen protokolün tarafların yükümlülüklerini sadece akaryakıt temini ve teslimi ile sınırlı tuttuğu, ortak bir hizmetin yürütülmesine dair herhangi bir düzenleme içermediği kaydedildi.
Sayıştay, ilçe belediyesinin kendi bütçe imkanlarıyla karşılaması gereken giderlerin İBB tarafından üstlenilmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve ortak hizmet protokolü niteliği taşımadığını hükme bağladı.
YAPTIKLARI SUÇ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca idarelerin ihtiyaçlarını kanunda öngörülen usul ve esaslara göre karşılaması gerektiği hatırlatılan raporda, akaryakıt temininin mal alımı niteliğinde olduğu ve sürecin mevzuata aykırı yürütüldüğü ifade edildi.