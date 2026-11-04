Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer sürprizi! 22 milyon euro

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etti. Aleksey Batrakov'un golleriyle kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 6'ya yükseltti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da hedefleri doğrultusunda ilerleyen Cimbom, bir yandan da ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarına odaklandı.

Sarı-kırmızılıların orta sahayı güçlendirmek amacıyla gündemine aldığı isimlerden biri, daha önce Trabzonspor forması giyen Christ Oulai oldu.