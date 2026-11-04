Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer sürprizi! 22 milyon euro
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, ara transfer dönemi için orta saha çalışmalarına yöneldi. Sarı-kırmızılıların, Fiorentina forması giyen eski Trabzonsporlu Christ Oulai için 22 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etti. Aleksey Batrakov'un golleriyle kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 6'ya yükseltti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da hedefleri doğrultusunda ilerleyen Cimbom, bir yandan da ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarına odaklandı.
Sarı-kırmızılıların orta sahayı güçlendirmek amacıyla gündemine aldığı isimlerden biri, daha önce Trabzonspor forması giyen Christ Oulai oldu.
GALATASARAY'DAN CHRIST OULAI HAMLESİ
İtalyan basınından Tuttomercatoweb'e dayandırılan habere göre Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen Christ Oulai'yi transfer gündemine aldı.
Daha önce Trabzonspor'da oynadığı dönemde de genç futbolcuyla ilgilenen sarı-kırmızılıların, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de kadroda görmek istediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Oulai için İtalyan ekibiyle görüşmeler yapılması planlanıyor.
22 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Galatasaray'ın Christ Oulai için Fiorentina'ya 22 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetimin, genç futbolcunun transferini ara transfer döneminde sonuçlandırmak amacıyla İtalyan kulübüyle pazarlık masasına oturmayı hedeflediği iddia edildi.
Oulai'nin de İtalya'ya uyum sağlamakta zorlandığı ve Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Fildişi Sahilli oyuncunun, ayrılık için Fiorentina yönetiminden bonservis konusunda kolaylık isteyebileceği iddialar arasında yer aldı.
OKAN BURUK DA KADRODA GÖRMEK İSTİYOR
Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk'un da Oulai'nin transferine olumlu yaklaştığı ileri sürüldü.
Sarı-kırmızılılar, son dönemde İlkay Gündoğan, Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Ancak orta sahada daha istikrarlı bir performans arayışında olduğu belirtilen Galatasaray'ın, ocak ayında bu bölgeye yeni bir takviye yapmayı hedeflediği iddia edildi.
TRABZONSPOR'DAN FIORENTINA'YA GİTMİŞTİ
Christ Oulai, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti.
Sarı-kırmızılıların ilgisine rağmen transfer gerçekleşmemiş, genç orta saha oyuncusu kariyerine İtalya'da devam etme kararı alarak Fiorentina'ya transfer olmuştu.
Galatasaray'ın Oulai'ye yönelik ilgisinin devam ettiği ve ocak ayında yeniden harekete geçmeyi planladığı ileri sürüldü.
TRABZONSPOR 26 MİLYON EUROYA SATMIŞTI
Christ Oulai, 19 Temmuz 2026'da Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer oldu.
Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı bildirime göre anlaşma, 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonus karşılığında gerçekleşti.
Trabzonspor, anlaşmaya oyuncunun sonraki transferinden elde edilecek net bedelin yüzde 10'unun kendisine ödenmesi maddesini de ekledi.
Galatasaray'ın teklif edeceği öne sürülen 22 milyon euro, Fiorentina'nın genç futbolcu için ödediği garanti bedelin 4 milyon euro altında kalıyor.
İTALYAN BASININDAN FARKLI BİLGİ
Christ Oulai'nin geleceği hakkında İtalya'dan gelen haberlerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı.
Tuttomercatoweb, 13 Ekim'deki haberinde Fiorentina'nın genç futbolcuyu ara transfer döneminde göndermeyi planlamadığını yazdı.
İtalyan yayın kuruluşunun 29 Ekim tarihli haberinde de Oulai'nin sınırlı forma şansına rağmen Fiorentina'da kalmaktan memnun olduğu ve Galatasaray'a transfer olmayı düşünmediği ileri sürüldü.
Böylece 22 milyon euroluk teklif hazırlığına ilişkin iddia ile oyuncunun ayrılık isteği konusunda farklı haberler gündeme geldi.
FIORENTINA'DA BEKLEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI
Temmuz ayında İtalya'ya transfer olan Oulai, Fiorentina'daki ilk aylarında düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
Tuttomercatoweb'in 29 Ekim tarihli haberine göre genç futbolcu, o tarihe kadar 6 resmî maçta görev yaparken bunların 3'üne ilk 11'de başladı.
Fildişi Sahilli oyuncunun sınırlı süre alması Galatasaray iddialarını yeniden gündeme taşırken Fiorentina'nın futbolcunun geleceğine ilişkin tutumu transferin belirleyici unsurlarından biri olarak öne çıktı.