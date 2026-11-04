Elon Musk’ın desteklediği adaylar Teksas’ta kaybetti: "Uzay lazerlerim işe yaramadı" paylaşımı geldi
Kaliforniya’daki Demokrat yönetimin politikalarına tepki göstererek şirket merkezlerini Teksas’a yönlendiren Elon Musk, bu kez desteklediği Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisiyle karşılaştı. Yüz milyonlarca dolarlık desteğin sandıkta beklediği sonucu getirmemesinin ardından Musk, “Seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu sefer işe yaramadı” paylaşımını yaptı.
ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Teksas'ta Demokratların elde ettiği başarılar, Cumhuriyetçi adaylara büyük mali destek sağlayan Elon Musk'ın siyasi hesaplarına darbe vurdu. Demokrat James Talarico, Senato yarışında Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı geride bırakırken, valilik seçiminde Gina Hinojosa mevcut Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı yenilgiye uğrattı.
Sonuçlar, Musk'ın iş dünyasındaki yatırımları açısından da öne çıkan Teksas'ta geldi. Daha önce Kaliforniya'daki düzenlemeleri eleştirerek şirket merkezlerini Teksas'a taşıma kararı alan Musk, Cumhuriyetçilere verdiği mali desteğe rağmen eyalette Demokratların kazanmasını engelleyemedi.
YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK DESTEK YETMEDİ
ABD basınında Musk'ın seçim dönemi boyunca Cumhuriyetçi siyasi çalışmalara yaklaşık 445 milyon dolar ayırdığı belirtildi. Bu tutar yalnızca Teksas'taki yarışları değil, seçim dönemindeki toplam desteğini kapsıyor.
Teksas'taki Senato yarışında ise Cumhuriyetçilerin adayı Paxton için yürütülen yoğun kampanya sonuç vermedi. Talarico'nun zaferiyle Demokratlar, 1988'den bu yana ilk kez eyaletten ABD Senatosuna bir aday göndermeyi başardı.
YENİLGİNİN ARDINDAN "UZAY LAZERİ" PAYLAŞIMI
Musk, seçim sonuçlarının ardından 4 Kasım sabahının erken saatlerinde X hesabından alaycı bir mesaj yayımladı.
"Sanırım seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu sefer işe yaramadı" diyen Musk, Cumhuriyetçilerin yenilgisini şakaya vurarak yorumladı.
Musk, bir diğer paylaşımında ise "Uzaydaki veri merkezleri şu anda oldukça cazip görünüyor" ifadesini kullandı. Paylaşım, veri merkezi yatırımlarına ilişkin daha sıkı düzenlemeleri savunan Demokratların Teksas'taki başarısının ardından geldi.
DEMOKRAT YÖNETİME TEPKİ GÖSTERİP TEKSAS'I SEÇMİŞTİ
Teksas'taki sonuçlar, Musk'ın geçmişte aldığı taşınma kararlarını da yeniden gündeme getirdi.
Musk, 16 Temmuz 2024'te X ve SpaceX'in merkezlerini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacağını açıklamıştı. Kararına gerekçe olarak Demokrat Vali Gavin Newsom'ın imzaladığı, okulların öğrencilerin cinsiyet kimliği değişikliklerini ailelere bildirmesini zorunlu kılan uygulamaları yasaklayan düzenlemeyi göstermişti.
Yasayı "bardağı taşıran son damla" olarak nitelendiren Musk, SpaceX'in merkezini Kaliforniya'nın Hawthorne kentinden Teksas'taki Starbase tesisine, X'in merkezini de San Francisco'dan Austin'e taşıyacağını duyurmuştu.
Tesla'nın merkezini de 2021'de Teksas'a taşıyan Musk'ın açıklamaları, Demokratların yönettiği Kaliforniya'nın politikalarına yönelik eleştirileriyle birlikte anılmıştı. Ancak söz konusu kararlar, "Demokratlar seçimi kazanırsa taşınacağım" şeklinde bir seçim şartına dayanmıyordu.
BU KEZ TEKSAS'TA DEMOKRATLAR KAZANDI
Musk'ın şirketleri için tercih ettiği Teksas, bu seçimde hem Senato hem de valilik yarışında Demokratların başarısına sahne oldu. Hinojosa'nın Abbott karşısındaki zaferi, eyalette 30 yılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetçi valiler dönemini sona erdirdi.
Böylece Kaliforniya'daki Demokrat yönetimin politikalarına tepki göstererek Teksas'a yönelen Musk, bu kez şirketlerinin önemli faaliyetlerinin bulunduğu eyalette değişen siyasi tabloyla karşı karşıya kaldı.