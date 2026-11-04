Musk’ın şirketleri için seçtiği eyalette siyasi tablo değişti. (Foto: AA)

BU KEZ TEKSAS'TA DEMOKRATLAR KAZANDI

Musk'ın şirketleri için tercih ettiği Teksas, bu seçimde hem Senato hem de valilik yarışında Demokratların başarısına sahne oldu. Hinojosa'nın Abbott karşısındaki zaferi, eyalette 30 yılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetçi valiler dönemini sona erdirdi.

Böylece Kaliforniya'daki Demokrat yönetimin politikalarına tepki göstererek Teksas'a yönelen Musk, bu kez şirketlerinin önemli faaliyetlerinin bulunduğu eyalette değişen siyasi tabloyla karşı karşıya kaldı.

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