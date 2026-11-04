ABD'de 3 Kasım 2026 ara seçimlerinin ardından siyasi dengelerde yaşanan değişim küresel piyasalara da yansıdı. Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiği belirtilen seçim sonuçları sonrasında ABD borsa vadeli işlemlerinde düşüşler görüldü. Dolar değer kaybederken ABD tahvil faizlerindeki gerileme altın fiyatlarını destekledi.

ABD SEÇİMLERİNİN PİYASAYA ETKİSİ NE OLACAK? A Haber ekranlarında piyasalardaki ilk hareketliliği değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yalnızca altın fiyatlarında değil, ABD tahvil faizlerinde ve borsa vadeli işlemlerinde de önemli değişimler yaşandığını söyledi.

Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senatoda çoğunluğu elde ederek 53 sandalyeye ulaştı. Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta ise Demokratlar 220, Cumhuriyetçiler 128 sandalye kazandı (Foto: AA)

Seçim sonuçlarının ardından Nasdaq vadeli işlemlerinde yüzde 2'nin üzerinde, S&P 500 vadeli işlemlerinde ise yaklaşık yüzde 1'lik gerileme yaşandı. Yatırımcıların, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve düzenlemeleri gevşetmeye yönelik politikalarının Kongre'de engellerle karşılaşabileceği ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

ABD seçim şoku piyasaları salladı

Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında sadece altında değil, tabii Amerikan tahvil faizlerinde bir hareketlilik oldu, ciddi şekilde düşmeye başladı. Şimdi Amerikan borsaları kapalı ama vadeli işlemlerde yüzde 5'e yakın düşüşler görüldü."

İran savaşının başlamasından bu yana Amerikan kamuoyunda oluşabilecek baskıya dikkat çektiklerini belirten Erdem, Trump'ın gelişmelere göre siyasi tutumunu değiştirebileceğini ifade ederek uzlaşı arayışına girebileceğini belirtti.

"TRUMP'IN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR"

Erdem, Trump'ın önündeki seçenekleri şu sözlerle anlattı:

"Yani iki yol var önünde. Ya uzlaşı arayacak ve işte bu savaştan vazgeçip içerideki büyümeye, hayat pahalılığına yönelecek ya da direnecek. İşte kararnamelerle yürütmeye çalışacak, işte ticaret savaşlarını götürecek."

ABD Başkanı Donald Trump (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ALTIN FİYATLARINI DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ DESTEKLEDİ

ABD seçimlerinin ardından doların zayıflaması ve tahvil faizlerinin gerilemesi, altın fiyatlarındaki yükselişin öne çıkan unsurları oldu. Faruk Erdem, piyasalarda Trump'ın uzlaşı arayışına girebileceği ihtimalinin değerlendirilmeye başlandığını söyledi.

Erdem, piyasalardaki hareketliliği şu sözlerle anlattı:

"Piyasalar şimdi biraz daha bu uzlaşı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Yani Amerika'daki piyasalar da öyle. Avrupa açıldığında göreceğiz. Orada da düşüşler meydana gelecek. Ama tahvil faizlerinin düşmesi, doların zayıflaması altını biraz beslemeye başladı."

PETROLDE 117 DOLARDAN GERİLEME

ABD seçimlerinin etkisi altın ve borsalarla sınırlı kalmadı. İran savaşı ve Trump'ın bundan sonraki adımlarına ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu.