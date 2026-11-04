ABD ara seçimleri sonrası piyasalarda sert hareketlilik! Altın yükselişe geçti... Dolar euro ve petrolde son durum
ABD'de 3 Kasım ara seçimleri, Donald Trump ve Cumhuriyetçiler için siyasi şokla sonuçlanırken sandıktan çıkan tablo küresel piyasaları da hareketlendirdi. Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu elde ettiği belirtilen sonuçların ardından ABD borsa vadeli işlemleri geriledi, dolar zayıfladı, tahvil faizleri düştü. Altın fiyatları yükselişe geçerken petrol fiyatlarında dalgalanma yaşandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki ilk tepkileri ve Trump'ın önündeki iki kritik seçeneği değerlendirdi.
ABD'de 3 Kasım 2026 ara seçimlerinin ardından siyasi dengelerde yaşanan değişim küresel piyasalara da yansıdı. Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiği belirtilen seçim sonuçları sonrasında ABD borsa vadeli işlemlerinde düşüşler görüldü. Dolar değer kaybederken ABD tahvil faizlerindeki gerileme altın fiyatlarını destekledi.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarının altın, dolar, petrol ve ABD borsaları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Erdem, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonrası izleyeceği politikanın piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını vurguladı.
ABD BORSALARINDA SERT DÜŞÜŞ
Seçim sonuçlarının ardından Nasdaq vadeli işlemlerinde yüzde 2'nin üzerinde, S&P 500 vadeli işlemlerinde ise yaklaşık yüzde 1'lik gerileme yaşandı. Yatırımcıların, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve düzenlemeleri gevşetmeye yönelik politikalarının Kongre'de engellerle karşılaşabileceği ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.
Trump'ın seçim sonuçlarının ardından Demokratların hazırlayacağı yasalara karşı veto yetkisini kullanacağını açıklaması da siyasi gerilimin sürebileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.
ABD SEÇİMLERİNİN PİYASAYA ETKİSİ NE OLACAK?
A Haber ekranlarında piyasalardaki ilk hareketliliği değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yalnızca altın fiyatlarında değil, ABD tahvil faizlerinde ve borsa vadeli işlemlerinde de önemli değişimler yaşandığını söyledi.
Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında sadece altında değil, tabii Amerikan tahvil faizlerinde bir hareketlilik oldu, ciddi şekilde düşmeye başladı. Şimdi Amerikan borsaları kapalı ama vadeli işlemlerde yüzde 5'e yakın düşüşler görüldü."
İran savaşının başlamasından bu yana Amerikan kamuoyunda oluşabilecek baskıya dikkat çektiklerini belirten Erdem, Trump'ın gelişmelere göre siyasi tutumunu değiştirebileceğini ifade ederek uzlaşı arayışına girebileceğini belirtti.
"TRUMP'IN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR"
Erdem, Trump'ın önündeki seçenekleri şu sözlerle anlattı:
"Yani iki yol var önünde. Ya uzlaşı arayacak ve işte bu savaştan vazgeçip içerideki büyümeye, hayat pahalılığına yönelecek ya da direnecek. İşte kararnamelerle yürütmeye çalışacak, işte ticaret savaşlarını götürecek."
ALTIN FİYATLARINI DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ DESTEKLEDİ
ABD seçimlerinin ardından doların zayıflaması ve tahvil faizlerinin gerilemesi, altın fiyatlarındaki yükselişin öne çıkan unsurları oldu. Faruk Erdem, piyasalarda Trump'ın uzlaşı arayışına girebileceği ihtimalinin değerlendirilmeye başlandığını söyledi.
Erdem, piyasalardaki hareketliliği şu sözlerle anlattı:
"Piyasalar şimdi biraz daha bu uzlaşı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Yani Amerika'daki piyasalar da öyle. Avrupa açıldığında göreceğiz. Orada da düşüşler meydana gelecek. Ama tahvil faizlerinin düşmesi, doların zayıflaması altını biraz beslemeye başladı."
PETROLDE 117 DOLARDAN GERİLEME
ABD seçimlerinin etkisi altın ve borsalarla sınırlı kalmadı. İran savaşı ve Trump'ın bundan sonraki adımlarına ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu.
Faruk Erdem, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Petrolde bir düşüş oldu. Az önce verdi arkadaşlar, küçük bir yükseliş var ama 117 dolarlardan buraya geldi. Amerikan petrolüne baktığın zaman oradaki düşüş devam ediyor, 96 dolarlarda. Petrol 103 dolara kadar geriledi. Yani 117 dolarlardaydı biliyorsunuz."
TRUMP'IN İRAN POLİTİKASI PİYASALARIN RADARINDA
Seçimlerin ardından Trump'ın İran savaşına ilişkin izleyeceği yol, piyasalarda takip edilen başlıklardan biri hâline geldi.
Trump'ın veto mesajının ardından İran'a yönelik yeni bir askerî hamle ihtimalinin de gündeme geldiğini belirten Erdem, şunları söyledi:
"Evet, yani burada hem uzlaşı olabilir ihtimali içerideki piyasalarda bir hareketliliğe yol açtı. Ama direneceğim, işte veto şapkasıyla birlikte yaptığı paylaşım acaba tekrar bunun hırsıyla tekrar İran'a saldırır mı vesaire? Bu da petrolü bir tık yukarı çekti ama 117 dolarlardan buraya geldi. İlk tepki böyleydi. Çünkü dolar zayıflıyor. Ama tabii Amerika'da nasıl bir tavır koyacak? Dediğim gibi, hani tüccar kafasıyla düşünen, pragmatik, duruma göre hareket eden bir lider. Onu da görmüş olacağız."
PİYASALARDA GÖZLER TRUMP'IN ATACAĞI ADIMLARDA
Altın fiyatlarında yükseliş, dolarda zayıflama, tahvil faizlerinde gerileme ve petrol fiyatlarında dalgalanmayla başlayan ilk piyasa tepkisinin ardından gözler, ABD Başkanı'nın seçim sonuçlarına karşı atacağı adımlara çevrildi.
PİYASALARIN SON DURUMU
ABD seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda dolar zayıflarken altın güçlenme eğilimi gösterdi. Yurt içinde gram altın belirgin şekilde yükselirken, dolar/TL ve euro/TL de yukarı yönlü seyretti. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme ise enerji maliyetleri açısından kısmi rahatlama sağladı. Brent petrol ise dalgalı seyrederken 104 dolardan işlem görüyor.