İki farklı üstünlüğün ardından ikinci yarın 10. dakikasından itibaren Stuttgart her an gol atacak gibi oynadı ve 70'e doğru Leao ile Singo hamleleri (Barış ve Sallai çıktı) geldi. O dakikadan sonra artık sıra Sara ve Sane'ye gelmişti fakat girenler Eren ve Sane olmuştu (çıkanlar; Batrakov ile Jacobs). Führich'in ofsayt nedeniyle sayılmayan golünde top ağlarla buluştuğunda soğuk terler döktük.

Neyse ki çok önemli bir 3 puanı son bölümdeki Uğurcan'ın da katkısıyla kapmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Dün akşamki zafer ülke içindeki Galatasaray dominasyonunu hayli perçinledi. Demek ki neymiş; yönetim kurullarında ne yaşanırsa yaşansın; takım etkilenmiyor.

LEVENT TÜZEMEN - KALİNKA GECESİ

Rams Park'ta Kalinka gecesi yaşadık! Batrakov'un 15 dakikada attığı iki gol tribünlerin bir anda zafer sarhoşluğu yaşamasına katkı yaptı. Mütevazı kimliğinin yanı sıra çalışkanlığı, zekası ve kalitesi ile ön plana çıkan Batrakov iki golde de ders sayılabilecek 2 kaliteli vuruş yaptı.

İlk golde üst ağlara topu yapıştırdı ikinci golde kalecilerin ölü noktası olan bacak arasına vurdu. Stuttgart bir Alman takımı olarak çok koşuyorlar, iyi mücadele ediyorlar.