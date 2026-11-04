Spor yazarlarından Batrakov'a dev övgüler: "Alex, Sneijder, Hagi karışımı"
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 4. hafta maçında sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrılırken, maçın adamı Batrakov oldu. Spor yazarları mücadeleyi yorumlarken, Rus yıldızın performansı ön plana çıkarıldı. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - BATRAKOV
Her sezonun bu döneminde vitesi büyüten Galatasaray, ligdeki zirve konforuna şimdi de 6 puana ulaşarak Şampiyonlar Ligi iddiasını ekledi. Dün akşamki maçı izlerken, 2018'de çekilen üçüncü versiyonunda Lady Gaga'nın oynadığı "Bir Yıldız Doğuyor" filmi geldi.
Lafı uzatmayayım; bu Batrakov pek yahşi. Şampiyonlar Liginde 4 maçta 4 gol atan bu yaşta kaç futbolcu tanıdınız? Rus futbolcu, Avrupa devlerine göz kırpıyor. Serbest kalma maddesinin 55 milyon euro olması eminim artık tüm Galatasaraylılar için sıkıntı konusudur.
Maçın hemen başında Stuttgart'lı Atakan'ın Lemina'ya yaptığı faul yüzde 100 kırmızı kartla cezalandırılmalıydı. İngiliz hakem ekolünün en büyük defosu işte bu kibirdir değerli okurum. Hakem ve VAR'daki adamlar lafım size; bu hareket İngiltere'de de net kırmızı, neyin peşindesiniz?
İki farklı üstünlüğün ardından ikinci yarın 10. dakikasından itibaren Stuttgart her an gol atacak gibi oynadı ve 70'e doğru Leao ile Singo hamleleri (Barış ve Sallai çıktı) geldi. O dakikadan sonra artık sıra Sara ve Sane'ye gelmişti fakat girenler Eren ve Sane olmuştu (çıkanlar; Batrakov ile Jacobs). Führich'in ofsayt nedeniyle sayılmayan golünde top ağlarla buluştuğunda soğuk terler döktük.
Neyse ki çok önemli bir 3 puanı son bölümdeki Uğurcan'ın da katkısıyla kapmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Dün akşamki zafer ülke içindeki Galatasaray dominasyonunu hayli perçinledi. Demek ki neymiş; yönetim kurullarında ne yaşanırsa yaşansın; takım etkilenmiyor.
LEVENT TÜZEMEN - KALİNKA GECESİ
Rams Park'ta Kalinka gecesi yaşadık! Batrakov'un 15 dakikada attığı iki gol tribünlerin bir anda zafer sarhoşluğu yaşamasına katkı yaptı. Mütevazı kimliğinin yanı sıra çalışkanlığı, zekası ve kalitesi ile ön plana çıkan Batrakov iki golde de ders sayılabilecek 2 kaliteli vuruş yaptı.
İlk golde üst ağlara topu yapıştırdı ikinci golde kalecilerin ölü noktası olan bacak arasına vurdu. Stuttgart bir Alman takımı olarak çok koşuyorlar, iyi mücadele ediyorlar.
Maçın kırılma noktası bence 7. dakikada Leweling'in vuruşunda topun iki direğe çarpıp ağlara gitmemesi G.Saray adına büyük bir şanstı. Bu kaçan gol Stuttgart'ın da sonu oldu.
Eğer Osimhen iyi mücadele etmesine ve çok çalışmasına rağmen ısrarla gol atmaya çalışması bazı pozisyonların kaybolmasına neden oldu. Defans bloğu çok başarılıydı. Torreira, yine çok çalıştı Lemina savunmayı ve orta sahayı başarıyla kontrol etti.
Yunus ve Barış'ın sadece kanatlarda hücumu düşünmeyip savunmaya yardıma gelmesi de alkışlanacak bir davranıştı.
G.Saray Yönetimi bu zemini yapanlardan hesap sorsun ve milli maç arasında da tekrardan elden geçirsinler. Torreira, Osimhen, Batrakov az daha kötü zeminden sakatlanıyorlardı.
İngiliz hakem soğuk kanlı bir maç yönetti. Yalnız kart uygulamalarında biraz cimri davrandı. Lemina'ya yapılan hareket kırmızıydı. Özellikle Batrakov'a atılan dirsek de kırmızı olmalıydı. G.Saray, 6 puana çıkarak gruplardaki şansını fazlasıyla çoğalttı.
MUSTAFA ÇULCU - PENALTIYI VEREMEDİ!
Her iki tarafın da kazanma arzusu içinde olduğu maça, Galatasaray bunaltan ön alan baskısı ile özellikle sağ kanattan etkili ataklarla başladı. Her maç üstüne koyarak yükselen ve gecenin yıldızı Batrakov'un 15 dakikada attığı 2 gol karşısında Stuttgart ''Ben nereye geldim'?' dercesine şaşkına döndü.
Uzun bir süre kendilerine gelemediler.
Leweling'in direklerden dönen topu maçın kırılma anı oldu. Rakibin ataklarında Lemina geriye gelerek savunmayı beşledi. Galatasaray kazanılan toplarla çabuk çıktı ve direkt rakip kaleye gitti. Orta alanda üstünlüğü elinde tuttu. Özellikle Demirovic'in pas bağlantısını yok etti.
Öyle ki bu baskıdan bunalan nefes alamayan oyun kurmakta zorlanan Stuttgart'lı oyuncular sinirlendiler ve arka arkaya fauller yapmaya başladılar. Gerilen oyunda hakem kaptanları çağırdı konuşarak oyunu sakinleştirdi. Uğurcan pozisyonlarda kalesinde resmen uzadı, büyüdü, devleşti. Çıkanıyla gireniyle akıllı ve dirençli futboluyla kontrolü elinde tutan Galatasaray muhteşem bir galibiyetle yoluna devam ediyor.
Christopher Kavanagh 41 yaşında Premier Lig 200 maç, uluslararası üst kategorilerde 40 maç aynı zamanda VAR tecrübesi olan elit kategori.
İngilizlerin son dönemde öne çıkardığı Kavanagh asla bir Taylor veya Oliver kalitesinde değil.
Maçın başında Lemina'ya yaptığı sınırları zorlayan kontrolsüz hareketinde Atakan'a sarı gösterdi. 9'da Chabot'un orta alandan çıkarken Osimhen'i boynundan engellemesi faul ve sarı olmalıydı devam dedi. Kavanagh bir ara kendini herhalde Premier Lig'de sanıp temaslı oyuna izini abartınca maç sertleşti.
Arka arkaya kartlık faulleri pas geçti.
Maç karıştı. 33'te hava topunda Prömal, Osimhen'in beline sarıldı, sarmaladı, aşağı çekti. Penaltıydı gördü ama veremedi veya vermedi!
37'de yaşanan gerginlikte Barış Alper ve Deniz Undav'a sarılar çıktı. 75'te Stuttgart'ın attığı golün başlangıcında Nartey ofsayt ve gol iptali doğru. 97.04 dakikalık maçta 8 sarı, 28 faul ve topun oyunda kalma süresi 48.24. Premier Lig'den gelen bu seviye bir hakem için düşündürücü.
ZEKİ UZUNDURUKAN - BATRAKOV FUTBOLU BAŞTAN ÇIKARDI!
Bu Batrakov var ya; suyu bile yakar! Bu Batrakov var ya; ayağında Güneş'i, Ay'ı, Kuyrukluyıldızı bile top diye sektirir! Bu Batrakov var ya; doktor olsa amansız hastalık kansere bile çare bulur...
Bu Batrakov var ya; dünkü Stuttgart maçında ayakları ile resim çizdi. Bu Batrakov var ya; iğne deliğinden fil geçirdi. Bu Batrakov var ya; arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi. Bu Batrakov var ya; Rams Park'ta takım arkadaşlarına oksijen taşıdı. Bu Batrakov var ya; sahada yeteneğini bile solladı. Bu Batrakov var ya; şapkadan tavşan çıkarmadı ama zekası ile futbolu baştan çıkardı.
Bu Batrakov var ya; yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çektirdi. Bu Batrakov var ya; geceyi giydiği formanın rengine boyadı. Bu Batrakov var ya; üç dakikada birbirinden sihirli iki güzel gol attı. Bu Batrakov var ya; smokinle değil formayla sahaya çıkan işçi. Bu Batrakov var ya; kazanma ruhunun öznesi. Bu Batrakov var ya; Galatasaray'ın şahdamarı! Bu Batrakov var ya; ayakları ile senfoni yazan bir futbol piyanisti. Bu Batrakov var ya; attığı gollerden sonra omuzlarına çıkan takım arkadaşlarını da taşıyan bir yük treni.
Bu Batrakov var ya; izlediğim en özel futbol ressamı. Bu Batrakov var ya; suda sönmeyen akşam güneşi. Bu Batrakov var ya; som altından futbolcu. Bu Batrakov var ya; sahada rakiplerini incitmeden gollerini atıp, Galatasaray'ı zafere taşıyan sihirbaz! Bu Batrakov var ya; galibiyetin anahtarını kapının üzerinde bırakmayan Altın Çocuk! Bu Batrakov var ya; formasının içine yüreğini de koyan bir top cambazı. Bu Batrakov var ya; Mertens, Alex, Sneijder, Hagi karışımı kusuruz bir makine! Bu Batrakov var ya; İYİ Kİ VAR!