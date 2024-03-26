Stada kaçak girmiş!

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve olaylı geçen maçın yankıları sürüyor. Bilindiği üzere mücadele sonrasında çıkan olaylara Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu da karışmıştı. Kartal'ın oğlu Emre Kartal ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Eşofmanlarıyla birlikte karşılaşma sonunda saha içine giren ve kavgaya karışan Emre Kartal'ın akreditasyonsuz olduğu ve sahaya kaçak girdiği belirtildi.

Saha içerisine, tünele ve soyunma odasına girmesi yasak olan Emre Kartal'ın 6222 sayılı kanun gereğince, olaylara karıştığı için soruşturmaya tabi tutulması gerektiği vurgusu yapılırken, konuyla ilgili temsilcinin herhangi bir rapor tutup tutmadığı ise bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere İsmail Kartal, oğlunun darp raporu aldığını söylemişti.



TRABZONSPOR ŞİKAYETÇİ OLACAK

Trabzonspor Kulübü'nün avukatları, bu konudan şikayetçi olacak ve Emre Kartal için işlem yapılmasını talep edecek.