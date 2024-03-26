Başkan Erdoğan, CHP ve DEM’e sert mesajlar gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ve Çorum mitinglerinde halka hitap etti. CHP ve DEM'e sert mesajlar gönderdi:



3-5 belediye fazla almak uğruna DEM ile girdikleri ittifaktan kimlerin hoşnut olduğunu görüyorsunuz. DEM Parti, Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmekte. Uygulama İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenler pusuda bekliyor.



İstiklal harbinde dönemin en büyük terör örgütlerinden biri olan Pontus çetelerine Tokat göz açtırmamıştır. 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek. Tüm hemşerilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum.



Murat kardeşimizi seçtirerek İstanbul'u zulümden kurtaracağız. Ankara'daki Tokatlı kardeşlerimizi de aramanızı rica ediyorum. Orada da Turgut Altınok kardeşimizi kazandıracağız. En çok hayıflandığım şey ülkemizdeki muhalefetin halidir. CHP zihniyeti yerini hep darbe safında belirlediği için muhalefet tarafı boş kaldı.



DEVLET HEM ANA HEM BABADIR

Başkan Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. "Bizim kültürümüzde devlet hem anadır, hem babadır. Bunun son örneğini 6 Şubat depremlerinde gördük. Çocuklarımıza hemen sahip çıktık. Ülke genelinde 14 binin üzerinde çocuğumuz devlet güvencesi altındadır" dedi.



Erdoğan, "İktidara geldiğimizden beri bu 18. sandık imtihanımız. Hepsinden de başarı ile çıktık. Hepsinde de aynı aşkla çalıştık. Bizi yalnız bırakmadınız. 31 Mart'ta da Ankara'da İstanbul'da yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum" dedi.

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