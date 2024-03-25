Mertens’e ABD kancası

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı. MLS kulüpleri, 36 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

İKİ KULÜP KANCAYI TAKTI

Cimbom ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek Mertens'e MLS'ten iki kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Sezon sonunda futbolu bırakacağı ve ülkesine döneceği konuşulan Dries Mertens'in henüz bir karar vermediği belirtildi. Galatasaray ise lider vasfı nedeniyle Okan Buruk'un kadroda tutmak istediği Mertens ile yola devam etmek istiyor. Aslan, Dries Mertens ile yeniden masaya oturmayı ve oyuncu ile 1 yıllık imza atmayı planlıyor.

ASLAN'DA 30 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda toplam 42 maçta 8 gol, 8 de asist üreten Dries Mertens, toplamda ise 75 maçta 15 gol, 15 asist kaydetti. Daha önce Napoli, Utrecht ve PSV'de oynayan yıldız isim, Galatasaray'da yıllık 2.9 milyon Euro garanti ücret elde ediyor.

HASSELT PUSUDA

Dries Mertens'in eşinin akrabası ve aynı zamanda Sporting Hasselt'in Başkanı olan Sam Kerkhofs, futbolcunun Galatasaray'daki geleceğini yakından takip ediyor. Kerkhofs, tecrübeli oyuncunun transferinde şartların oluşması halinde hiç düşünmeyecekleri yönünde fikir belirtti.