Kefir tok tutar

Süt grubu besinler, protein kalsiyum B2 ve B12 vitaminleri içeriyor. Sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Aslıhan Kar Ramazan'da da tüketilmesi gereken kefirin uzun süre tok kalmayı sağladığını belirtiyor. Antioksidan etkiye sahip olan kefirin bağırsak sendromu, hipertansiyon, kronik hastalık, kolesterol diyabet ve kanser gibi pek çok hastalıktan koruduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayan kefir, sindirim rahatsızlıklarını önler. Ülseri iyileştirir. Yetişkinlerin günde 2 bardak içmeleri önerilir.

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