Katliam talimatı Telegram’dan verildi

Rusya Moskova'daki Crocus City Hall'de DEAŞ'lı teröristler, 6 bin kişilik salonda kurşun yağdırdı. 48 dakika süren saldırıda 143 kişi ölürken yüzlerce kişi yaralandı. Ukrayna sınırına 100 km. uzaklıkta yakalanan teröristlerden Feriddun Şemsutdin, talimatın Telegram üzerinden verildiğini 500 bin ruble karşılığında anlaştıklarını, paranın yarısını peşin aldıklarını 15 gün önce ülkeye geldiğini, diğer saldırganlarla da kaldıkları pansiyonda tanıştıklarını anlattı.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Rusya kanlı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutarak misilleme yaptı. Turistik Lviv şehrine bomba yağdırdı. Ukrayna ordusu ise iki Rus çıkarma gemisini vurduğunu açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Yamal ve Azov amfibi çıkarma gemilerini, bir iletişim merkezini ve Karadeniz Filosu'nun bazı altyapı tesislerini başarıyla vurdu" ifadesini kullandı.