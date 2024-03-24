Film değil gerçek! Tuzağa düşen İngiliz yönetmen 620 bin TL’lik döviz çaldırdı

İngiltere'den tatile gelen Yönetmen Anthony Magnus Aherne, İstanbul Havalimanı'nda çanta satın almak isterken tanıştığı Tunuslu Mokhles K'a inandı. Mısır Çarşısı'ndan alışveriş yapması yönündeki teklifini "Olur" diye yanıtladı. Tunuslu dolandırıcının aracıyla birlikte yola çıktı. Tunuslu hırsız, meyve suyuna uyku ilacı kattığı yönetmenin bilincini kaybetmesi üzerine hem ceplerini hem banka hesaplarını boşalttı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gözünü hastanede açan Aherne, 40 pound, bin Türk lirası, 50 Euro olan cüzdanı bulamadı, bankadaki 15 bin pound (621 bin 600 Türk lirası) parasının da çekildiğini anladı. Şikayet üzerine Tunuslu hakkında 'Yağma' suçundan 16 yıl hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Tunus uyruklu Mokhles K'nın, iki yıl önce de Alman turisti, alkolüne ilaç atarak soyduğu anlar kameraya yansımıştı. Zanlı gözaltına alınmış, daha sonra serbest kalmıştı.