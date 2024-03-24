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Bundesliga lideri Bayer Leverkusen, İsmail Yüksek'i Budapeşte'de izledi

İsmail Yüksek’e Avrupa’nın devlerinin ilgisi devam ediyor. Bayer Leverkusen İsmail Yüksek için Macaristan- Türkiye maçına temsilci gönderdi. Bundesliga lideri Fenerbahçe- Adana Demirspor maçını da yakın takibe alacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
Bundesliga lideri Bayer Leverkusen, İsmail Yüksek’i Budapeşte’de izledi

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Bu sezon gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın bankosu olan İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Alman Ligi Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen ile ilgili olarak yeni bir bilgi geldi.

Bayer Leverkusen'li kurmayların Türkiye'nin Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmada İsmail Yüksek'i izlediği ortaya çıktı. Alman yetkililerin Fenerbahçe'nin ligde Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçta da İsmail Yüksek'i izleyecekleri de gelen haberler arasında. Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek ile yakından ilgilendiği daha önce de Avrupa ve Alman basınında haber olmuştu.

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek bu sezon 35'i ilk 11'de olmak üzere 42 maçta Fenerbahçe formasını giydi ve 3 bin 204 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 1 kez fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.

FENER ÇITAYI YÜKSEK TUTACAK
Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapıyı 18-20 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Bayer Leverkusen'in nasıl bir teklifle masaya geleceği ise henüz belli değil.

İSTİKRAR ABİDESİ
İsmail Yüksek bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta Fenerbahçe formasını giydi. Bunların 35'inde ilk 11'de yer aldı. Adeta istikrar abidesi olan İsmail Yüksek tam 3204 dakikada sahada kaldı.

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