Başkan Erdoğan, Büyük Ankara Mitingi’nde coşkulu kalabalığa seslendi!

CHP vesayetin sözcülüğünü yürüttü. Bir dönem FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğunu üstlendi. PKK'nın savunuculuğuna soyundu. Her dönem Türkiye husumetiyle ünlü uluslararası kuruluşların sesi oldu.



Geçen seçimde HDP ile gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimde yine DEM'le kirli pazarlığa girişti. Ortada bir Matruşka İttifakı var. Seçmen de anlamıyor. DEM'li de CHP'li de bu karanlık ilişkiyi içine sindiremiyor.



RUSYA'NIN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Başkan Erdoğan, Rusya'daki terör saldırısını lanetledi. Rus lider Putin'i arayarak duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN