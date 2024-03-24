Ahmet Selçuk İlkan’ın kızlarının lazer epilasyon davasında karar çıktı

Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın ikiz kızları Cansu Ceren ve Zeynep Seren İlkan'ın lazer epilasyon işlemleri sonucunda vücutlarında yanıklar meydana gelmesi sebebiyle açtıkları davada karar çıktı. Dermatolog bilirkişi, söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda ise 2. derece yanıklar oluştuğunu raporda anlattı. Mahkeme bu tür yanıkların her türlü özene rağmen olabileceğini belirterek, sanıklar Memnan G. ve Hatice G'nin beraatlarını kararlaştırdı.

Atakan IRMAK

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN