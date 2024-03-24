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95 milyonluk sözleşme çekmecede: Galatasaray Okan Buruk ile anlaştı! Tecrübeli hoca seçimi bekliyor

Okan hoca, ilk yıl için 45, ikinci yıl için 50 milyon lira kazanacak. Sözleşme Başkan Dursun Özbek’in çekmecesinde. Etik olması için taraflar mayıs ayından sonra ıslak imzaları atacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
95 milyonluk sözleşme çekmecede: Galatasaray Okan Buruk ile anlaştı! Tecrübeli hoca seçimi bekliyor

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Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti ve başarılı hocayla anlaşmaya vardı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Okan Buruk'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Buruk'un teklif edilen sözleşmeye 'Evet' dediği belirtildi. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yıl 45, ikinci yıl ise 50 milyon lira kazanacak.

SEZON SONU NETLEŞECEK
İki yılda 95 milyon liranın sahibi olacak. Ancak yönetim etik olması için resmi imzaların seçimden sonra atılmasını istiyor. Okan Buruk'un da bu teklife olumlu yanıt verdiği bildirildi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu spekülasyonlara neden olmamak için ve camianın bu durumdan etkilenmemesi için Mayıs ayında yapılacak sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. Bilindiği gibi Galatasaray'da Mayıs ayında başkanlık seçimi yapılacak. Cimbom, Okan Buruk yönetiminde büyük başarılara imza attı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon kupa ve Avrupa'dan elense de Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 81 puanla ilk sırada yer alıyor.

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