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Schengen kuyruğu

Ay sonunda Schengen bölgesine katılacak olan Bulgaristan Türkiye sınırında kontrolleri sıkılaştırdı, 20 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
Schengen kuyruğu

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31 Mart'tan itibaren AB içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılacak olan Bulgaristan, Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo'da kontrolleri sıkılaştırılmaya başladı. Kontrollerin artmasıyla, Türkiye'den aldıkları yükü Avrupa ülkelerine götürmek için sınır kapısına gelen TIR'lar uzun kuyruklar oluşturdu.

Hamzabeyli yolu üzerinde 20 kilometreyi bulan kuyruklar ortaya çıktı. TIR şoförleri, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. İstanbul'dan aldığı yükü Hollanda'ya götüren Hüseyin Kalbuk, "Yollarda perişan haldeyiz. Su yok, lavabo yok. Sıkıntıyı biz çekiyoruz, ne yazık ki" dedi. Adapazarı'ndan aldığı yükü Romanya'ya götüren Arif Cinci de "Bulgaristan tarafı çalışmadığı için bu kuyruklar oluşuyor. Park ne yazık ki yeterli değil. 24 saattir kuyrukta bekliyorum" diye konuştu.

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