Milliler’den tatsız prova

A Milli Futbol Takımımız Macaristan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti. 6. dakikada gole çok yaklaştık. Orkun, Macaristan ceza sahası ön çizgisi üzerinden vurdu, top az farkla dışarıya çıktı. 33'te Macaristan'ın yıldızı Sallai gelişine vurdu, kaleci Mert kalesinde devleşerek topu kornere çeldi. 41'de Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içinden şutunda Macar kaleci Gulacsi gole izin vermedi.
KENAN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
48'DE Enes Ünal'ın ceza sahasında eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Macaristan'ın kazandığı penaltıyı Szoboszlai golle sonuçlandırdı. 66'da Varga'nın ceza sahası içinden yaptığı v
ENES ÜNAL 1 YIL SONRA
A Milli Takımımız'ın santraforu Enes Ünal yaklaşık 1 yıl sonra Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıktı. Enes, Ay-yıldızlı ekiple son maçını 28 Mart 2023'te Hırvatistan'a karşı oynadı.uruşta Mert Günok kalesinde devleşti. 71'de kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Yıldız'ın vuruşunda kaleci Gulacsi ayaklarıyla topu kornere çeldi. 78'de Yusuf Yazıcı'nın altıpas üzerindeki şutu yandan dışarı çıktı. Macaristan maçı tek golle kazandı.
RIDVAN SAKATLANDI
Sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Rıdvan Yılmaz, Macaristan maçının ilk yarısında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Genç yıldız, 27. dakikada yerini Fenerbahçeli Mert Müldür'e bıraktı.