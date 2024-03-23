Livakovic zor ikna edildi!

Trabzon'da yaşanan şiddetten en çok etkilenen isimlerden olan Dominik Livakovic'in maçın ardından takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Hırvat kaleciye maç sırasında kale arkasından birçok madde atılırken ikinci yarıda sakatlık yaşadığı esnada çenesine madde isabet etmişti.

Livakovic'e maç sonu soyunma odasına giderken ise yumruk atılmıştı. Livakovic, soyunma odasına vardığında ise "Benim için burası bitti. Ayrılmak istiyorum" dedi. 29 yaşındaki kalecinin bu sözleri, yaşananların üstüne şoku bir kat daha artırırken ilk hamle teknik heyetten geldi. İsmail Kartal ve ekibi, oyuncuya destek olup sakinleştirmeye çalışırken sonrasında ise sarı-lacivertli yöneticiler devreye girerek Livakovic'i ikna ettiler.



Livakovic, Trabzon deplasmanında yaşanan olaylardan fazlasıyla etkilendi. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının da kendisine destek olduğu öğrenildi.