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Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Eylem Tok, trafik canavarı oğlu Timur’la ABD’ye kaçtı. Kaza gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ana-oğlun kazadan saatler önce bir kafede oturdukları anlaşıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı!

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İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, gündemin ilk sırasında yer aldı. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur (16) ATV sürücülerinin arasına daldı. 4 kişiyi yaraladı, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. ABD'ye kaçan anne oğulla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre kazadan önce Eylem Tok saat 21.00'de Göktürk'te bir kafeye gitti. Yanında şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu da vardı. Tok burada otururken oğlu Timur da saat 21.17'de bir arkadaşıyla yanına geldi. Bir süre annesiyle oturan Timur Cihantimur, daha sonra kafeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER YALANLADI
Firari katil, annesine ait Porsche marka arabayla saat 23.01'de bir akaryakıt istasyonuna gitti. Yanında arkadaşları da vardı. Alışveriş yapıp 23.10'da yola çıktı. Kafede oturan Eylem Tok, saat 23.30'da gelen telefonla oğlunun kaza yaptığı haberini aldı. Koşarak dışarı fırladı. Ve kaçış planını yaptı. Bu arada cani anne oğlunun aracı kendisinden habersiz aldığını açıklamıştı. Ancak görüntülerde Cihantimur'un arkadaşları ile kafeye ailesine ait araçla geldiği, yine aynı araçla kafeden ayrıldığı anlaşıldı.

29'UNCU KATTA
ABD pasaportu olduğu öğrenilen katil Timur Cihantimur ile cani annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkartıldı. Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok ile oğlu Timur'un New York'ta bir rezidansta ev kiraladıklarını açıkladı. Orhan "Anne oğul 50 katlı rezidansın 29. katında kalıyor. Kiraladıkları evin aylık ücreti 10 bin dolar. 1 yıllık ücreti de peşin ödemişler" açıklamasını yaptı.

SAAT 21:17
Eylem Tok, saat 21:00'de Göktürk'te bir kafeye gitti. Yanında Ayşe Ceren Saltoğlu da vardı. Tok burada otururken oğlu Timur da 21:17'de mekana geldi.

SAAT 22:43
16'lık katil, annesine ait araçla otoparktan çıktı.

SAAT 23:01
Arkadaşlarını da alıp benzin istasyonunda alışveriş yaptı.

SAAT 23:30
Eylem Tok'un telefonu çaldı. Arayan oğluydu. Kazayı öğrenen kadın hemen olay yerine gitti. Oğlu'nu alıp havaalanına geçti.

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